https://tr.mehrnews.com/news/1918379/ 8 Tem 2024 13:51 News ID 1918379 Video Video 8 Tem 2024 13:51 Bender Abbas'ta Muharrem ayı etkinliği İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde Muharrem ayı münasebetiyle matem merasimi düzenlenmekte. indir 71 MB News ID 1918379 کپی شد İlgili haberler Tebriz Çarşısı Muharrem ayı için siyaha büründü İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ne, siyah bayrak çekildi Muharrem ayının ilk gününde Erdebil'de matem merasimi Kerbela'da Muharrem ayı hazırlığı Tahran'da Muharrem ayı etkinliği Ekler İran Bender Abbas Matem merasimi Muharrem
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