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8 Tem 2024 13:51

Bender Abbas'ta Muharrem ayı etkinliği

Bender Abbas'ta Muharrem ayı etkinliği

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde Muharrem ayı münasebetiyle matem merasimi düzenlenmekte.

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News ID 1918379

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