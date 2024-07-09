https://tr.mehrnews.com/news/1918396/ 9 Tem 2024 08:52 News ID 1918396 Video Video 9 Tem 2024 08:52 Bender Gunave'de Muharrem ayı için ikram çadırları kuruldu İran'ın Bender eyaletindeki Bender Gunave kentinde Muharrem ayı münasebeti ile ikram çadırları kuruldu. indir 114 MB News ID 1918396 کپی شد İlgili haberler İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ne, siyah bayrak çekildi Kaşan Kentinde Muharrem merasimi Bender Abbas'ta Muharrem ayı etkinliği Ahvaz Kentindeki Muharrem ayı etkinlikleri Tebriz Çarşısı Muharrem ayı için siyaha büründü İran'da Muharrem ayı nedeniyle taziye töreni düzenlendi Muharrem ayının ilk gününde Erdebil'de matem merasimi Ekler İran Buşehr Eyaleti Muharrem
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