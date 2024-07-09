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9 Tem 2024 08:52

Bender Gunave'de Muharrem ayı için ikram çadırları kuruldu

Bender Gunave'de Muharrem ayı için ikram çadırları kuruldu

İran'ın Bender eyaletindeki Bender Gunave kentinde Muharrem ayı münasebeti ile ikram çadırları kuruldu.

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News ID 1918396

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