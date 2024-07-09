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9 Tem 2024 09:32

Kaşan Kentinde Muharrem merasimi

Kaşan Kentinde Muharrem merasimi

Muharrem ayının 3. gecesinde İran’ın Kaşan kentindeki Ehl-i Beyt aşıkları matem töreni düzenledi.

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News ID 1918398

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