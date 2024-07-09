https://tr.mehrnews.com/news/1918398/ 9 Tem 2024 09:32 News ID 1918398 Video Video 9 Tem 2024 09:32 Kaşan Kentinde Muharrem merasimi Muharrem ayının 3. gecesinde İran’ın Kaşan kentindeki Ehl-i Beyt aşıkları matem töreni düzenledi. indir 48 MB News ID 1918398 کپی شد İlgili haberler Bender Gunave'de Muharrem ayı için ikram çadırları kuruldu Ahvaz Kentindeki Muharrem ayı etkinlikleri İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ne, siyah bayrak çekildi İran'da Muharrem ayı nedeniyle taziye töreni düzenlendi Bender Abbas'ta Muharrem ayı etkinliği Ekler İran Muharrem Muharrem ayı Matem merasimi
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