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14 Tem 2024 18:50

İran Riyad Kitap Fuarı'na davet edildi

İran Riyad Kitap Fuarı'na davet edildi

İran, Suudi Arabistan'ın en önemli edebiyat etkinliklerinden olan Riyad Kitap Fuarı'na davet edildi.

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi, İran Halk Kütüphaneleri Kurumu Genel Müdürü Mehdi Ramazani ile bir araya geldi.

Görüşmede Büyükelçi El-Anzi, İran-Tahran ilişkileri hakkında, ''Allah'a hamdolsun ki, iki ülke arasındaki ilişkiler iyi durumda ve gittikçe gelişiyor.'' dedi.

El-Enzi, ''Ne yazık ki, geçen yıl zaman kısıtlılığı nedeniyle Tahran Kitap Fuarı'na katılamadık. Ancak İran'ın Riyad Kitap Fuarı'na katılmasını umuyoruz.'' ifadesini kullandı.

İran'ın Riyad fuarında yer almasının önemli olduğunu anlatan El-Enzi, ''Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtır. İran-Suudi Arabistan ilişkileri uzun bir tarihi geçmişe sahiptir.'' diye konuştu.

News ID 1918535

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