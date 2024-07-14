İran Riyad Kitap Fuarı'na davet edildi

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi, İran Halk Kütüphaneleri Kurumu Genel Müdürü Mehdi Ramazani ile bir araya geldi.

Görüşmede Büyükelçi El-Anzi, İran-Tahran ilişkileri hakkında, ''Allah'a hamdolsun ki, iki ülke arasındaki ilişkiler iyi durumda ve gittikçe gelişiyor.'' dedi.

El-Enzi, ''Ne yazık ki, geçen yıl zaman kısıtlılığı nedeniyle Tahran Kitap Fuarı'na katılamadık. Ancak İran'ın Riyad Kitap Fuarı'na katılmasını umuyoruz.'' ifadesini kullandı.

İran'ın Riyad fuarında yer almasının önemli olduğunu anlatan El-Enzi, ''Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtır. İran-Suudi Arabistan ilişkileri uzun bir tarihi geçmişe sahiptir.'' diye konuştu.