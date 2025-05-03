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3 May 2025 08:35

İran Kolombiya Uluslararası Kitap Fuarı’na katıldı

İran Kolombiya Uluslararası Kitap Fuarı’na katıldı

İran, Latin Amerika'nın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Kolombiya Uluslararası Kitap Fuarı’na (FILBO) katıldı.

Kolombiya’nın en önemli kültürel etkinliği olan 37. Bogota Uluslararası Kitap Fuarı, bu yıl 24 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

Fuarın bu dönemine İran da dahil olmak üzere 30 ülkeden yayıncı katılmaktadır.

İran bu fuara art arda üçüncü kez katılıyor. İran standı; çocuk kitapları, romanlar, büyük İranlı şairlerin şiirleri ve İspanyolca basılmış İslami eserlerle fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Fuarın başlamasından bir hafta sonra, İran standında en çok ilgi gören eser, Kur'an-ı Kerim oldu.

İran standının bir bölümünde İran el sanatları sergilenirken, bir diğer bölümde ise bir İranlı sanatçı tarafından Nestâlik hat sanatı sergilenmektedir.

News ID 1926584

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