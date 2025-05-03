İran Kolombiya Uluslararası Kitap Fuarı’na katıldı

Kolombiya’nın en önemli kültürel etkinliği olan 37. Bogota Uluslararası Kitap Fuarı, bu yıl 24 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

Fuarın bu dönemine İran da dahil olmak üzere 30 ülkeden yayıncı katılmaktadır.

İran bu fuara art arda üçüncü kez katılıyor. İran standı; çocuk kitapları, romanlar, büyük İranlı şairlerin şiirleri ve İspanyolca basılmış İslami eserlerle fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Fuarın başlamasından bir hafta sonra, İran standında en çok ilgi gören eser, Kur'an-ı Kerim oldu.

İran standının bir bölümünde İran el sanatları sergilenirken, bir diğer bölümde ise bir İranlı sanatçı tarafından Nestâlik hat sanatı sergilenmektedir.