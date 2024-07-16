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16 Tem 2024 11:51

Tebriz'deki tarihi kapalı çarşısında Aşura matem töreni

Tebriz'deki tarihi kapalı çarşısında Aşura matem töreni

Tebriz Kapalı Çarşısı'nda geleneksel Aşura günü matem merasimi düzenlendi.

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News ID 1918564

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