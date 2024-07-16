https://tr.mehrnews.com/news/1918564/ 16 Tem 2024 11:51 News ID 1918564 Video Video 16 Tem 2024 11:51 Tebriz'deki tarihi kapalı çarşısında Aşura matem töreni Tebriz Kapalı Çarşısı'nda geleneksel Aşura günü matem merasimi düzenlendi. indir 79 MB News ID 1918564 کپی شد İlgili haberler Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerice ağıt yaktı İran'dan Aşura Günü mesajı: Gazze'ye destek olalım Bugün Aşura günü Tüm İran'da Aşura öğle namazı kılındı Ekler Tebriz Doğu Azerbaycan Eyaleti Aşura 2024 Muharrem Etkinlikleri
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