Tüm İran'da Aşura öğle namazı kılındı

Tahran başta olmak üzere ülke genelinde Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri için Aşura öğle namazı kılındı.

Bugün Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle ülke çapında Aşura günü matem törenleri yapılıyor.

İran'da Muharrem ayının başlaması ile her gün matem merasimi düzenleniyor.

Bu gece de ülke genelinde Şam'ı Gariban (Kimsesizlerin Gecesi) merasimi yapılacak. Bu tören, Kerbela kıyamında Ehlibeyt'in çektiği musibetleri ve Aşura günü öğleden sonra kadınlar ve çocukların esir alınarak, kimsesizliği ve çaresizliklerini anımsatıyor.