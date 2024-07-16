  1. İran
16 Tem 2024 13:09

Tüm İran'da Aşura öğle namazı kılındı

Tüm İran'da Aşura öğle namazı kılındı

İran’ın dört yanında Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri için Aşura öğle namazı kılındı.

Tahran başta olmak üzere ülke genelinde Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri için Aşura öğle namazı kılındı.

Tüm İran'da Aşura öğle namazı kılındı

Bugün Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle ülke çapında Aşura günü matem törenleri yapılıyor.

İran'da Muharrem ayının başlaması ile her gün matem merasimi düzenleniyor.

Bu gece de ülke genelinde Şam'ı Gariban (Kimsesizlerin Gecesi) merasimi yapılacak. Bu tören, Kerbela kıyamında  Ehlibeyt'in çektiği musibetleri ve Aşura günü öğleden sonra kadınlar ve çocukların esir alınarak, kimsesizliği ve çaresizliklerini anımsatıyor.

News ID 1918567

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