İran'dan Aşura Günü mesajı: Gazze'ye destek olalım

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşura günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle taziye dileğinde bulunan Kenani, ''Aşura gününde mazlum Filistinli çocuklara ve kadınlara destek olalım, İsrail'in şeytani ve terörist kimliğini ve bu rejimin cani destekçilerini utandıralım.'' dedi.

Bugün Hicri takvimine göre 10 Muharrem 1446, (16 Temmuz 2024) Aşura günüdür. Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşura Günü"nde Kerbela'da şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor.