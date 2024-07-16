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16 Tem 2024 13:17

Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde matem merasimi

Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde matem merasimi

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) şehadet yıl dönümü dolayısıyla İran'ın kutsal Meşhed kentinde matem merasimi düzenlendi.

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News ID 1918568

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