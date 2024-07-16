https://tr.mehrnews.com/news/1918568/ 16 Tem 2024 13:17 News ID 1918568 Video Video 16 Tem 2024 13:17 Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde matem merasimi Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) şehadet yıl dönümü dolayısıyla İran'ın kutsal Meşhed kentinde matem merasimi düzenlendi. indir 12 MB News ID 1918568 کپی شد İlgili haberler Tüm İran'da Aşura öğle namazı kılındı Meşhed kentinde Aşura Günü törenleri düzenlendi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerice ağıt yaktı Bugün Aşura günü Ekler İran Meşhed 2024 Muharrem Etkinlikleri Kerbela
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