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18 Ağu 2024 09:39

Erbain ziyaretçileri Mehran Sınır Kapısı'ndan Irak'a gidiyor

Erbain ziyaretçileri Mehran Sınır Kapısı'ndan Irak'a gidiyor

Erbain ziyaretçilerinin İran'ın Irak'a açılan İlam eyaletindeki Mehran sınır kapısından giriş cıkışları sürüyor.

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News ID 1919408

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