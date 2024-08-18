https://tr.mehrnews.com/news/1919408/ 18 Ağu 2024 09:39 News ID 1919408 Video Video 18 Ağu 2024 09:39 Erbain ziyaretçileri Mehran Sınır Kapısı'ndan Irak'a gidiyor Erbain ziyaretçilerinin İran'ın Irak'a açılan İlam eyaletindeki Mehran sınır kapısından giriş cıkışları sürüyor. indir 4 MB News ID 1919408 کپی شد İlgili haberler Erbain ziyaretçileri Temerçin Kapısı’nda matem merasimi düzenledi Mehran Sınır Kapısı’ndan 1 milyon 330 bin ziyaretçi giriş çıkış yaptı Tahran’daki Veli Asr Meydanı yeni resimle süslendi Erbain ve Kamu Diplomasisi Fırsatı Türk Erbain kafilesi İran üzerinden Irak'a geçti Gazze'deki soykırıma karşı Erbain’de güçlü mesajlar verilecek Ekler Video İran Mehran Erbain Erbain yürüyüşü Erbain merasimi Erbain 2024
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