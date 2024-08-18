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18 Ağu 2024 09:10

Erbain ziyaretçileri Temerçin Kapısı’nda matem merasimi düzenledi

Erbain ziyaretçileri Temerçin Kapısı’nda matem merasimi düzenledi

Erbain ziyaretçileri Cumartesi gecesi Temerçin sınır Kapısı’nda Kerbela şehitlerin anısına yas tuttu

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News ID 1919406

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