https://tr.mehrnews.com/news/1919406/ 18 Ağu 2024 09:10 News ID 1919406 Video Video 18 Ağu 2024 09:10 Erbain ziyaretçileri Temerçin Kapısı’nda matem merasimi düzenledi Erbain ziyaretçileri Cumartesi gecesi Temerçin sınır Kapısı’nda Kerbela şehitlerin anısına yas tuttu indir 35 MB News ID 1919406 کپی شد İlgili haberler Erbain ve Kamu Diplomasisi Fırsatı Erbain ziyaretçileri Mehran Sınır Kapısı'ndan Irak'a gidiyor Türk Erbain kafilesi İran üzerinden Irak'a geçti Mehran Sınır Kapısı’ndan 1 milyon 330 bin ziyaretçi giriş çıkış yaptı Tahran’daki Veli Asr Meydanı yeni resimle süslendi Bazergan Sınır Kapısı’ndan kaç Erbain ziyaretçisi giriş yaptı? Ekler Erbain Erbain 2024 Erbain yürüyüşü Kerbela
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