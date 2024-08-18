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18 Ağu 2024 13:46

Tahran’daki Veli Asr Meydanı yeni resimle süslendi

Tahran’daki Veli Asr Meydanı yeni resimle süslendi

Tahran'daki Veli Asr Meydanı bugün 18 Ağustos, Erbain temalı yeni bir duvar resmiyle süslendi.

Erbain Yürüyüşü merasimiyle eş zamalı olarak Tahran'daki Veli Asr Meydanı'na (AS) "Puşi Takarak Geliyoruz" başlıklı yeni bir duvar resmi asıldı.

Erbain yürüyüşü merasimi nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) şehadetinin 40. günüdür.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören Dünya'nın en büyük kutsal törenlerindendir. Zira dünyanın farklı yerlerinden insanlar Erbain gününde İmam Hüseyin'in şehadetini anmak için genellikle yürüyerek Kerbela'ya akın etmektedir.

News ID 1919414
Azar MAHDAVAN

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