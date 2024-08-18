Tahran’daki Veli Asr Meydanı yeni resimle süslendi

Erbain Yürüyüşü merasimiyle eş zamalı olarak Tahran'daki Veli Asr Meydanı'na (AS) "Puşi Takarak Geliyoruz" başlıklı yeni bir duvar resmi asıldı.

Erbain yürüyüşü merasimi nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) şehadetinin 40. günüdür.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören Dünya'nın en büyük kutsal törenlerindendir. Zira dünyanın farklı yerlerinden insanlar Erbain gününde İmam Hüseyin'in şehadetini anmak için genellikle yürüyerek Kerbela'ya akın etmektedir.