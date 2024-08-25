https://tr.mehrnews.com/news/1919605/ 25 Ağu 2024 11:28 News ID 1919605 Video Video 25 Ağu 2024 11:28 Kum kentinde Erbain matem töreni yapıldı Erbain gününde Kum kentinde bulunan Hz. Masume Türbesi'nde matem merasimi düzenlendi. indir 7 MB News ID 1919605 کپی شد İlgili haberler Mehran kapısında Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları sürüyor Çazabe kapısında kurulan ikram çadırları Erbain ziyaretçilerini ağırlıyor İran Meclis Başkanı Galibaf Erbain Yürüyüşü'ne katıldı Şiraz'daki Erbain Yürüyüşü'nden görüntüler Ekler Kum Kenti Erbain 2024 Matem merasimi İran
yorumunuz