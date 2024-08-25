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25 Ağu 2024 11:28

Kum kentinde Erbain matem töreni yapıldı

Kum kentinde Erbain matem töreni yapıldı

Erbain gününde Kum kentinde bulunan Hz. Masume Türbesi'nde matem merasimi düzenlendi.

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News ID 1919605

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