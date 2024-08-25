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25 Ağu 2024 12:19

Şiraz'daki Erbain Yürüyüşü'nden görüntüler

Şiraz'daki Erbain Yürüyüşü'nden görüntüler

Irak'taki Erbain merasimine katılamayanlar için Şiraz'da halkın görkemli katılımıyla Erbain Yürüyüşü düzenlendi.

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News ID 1919610

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