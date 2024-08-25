https://tr.mehrnews.com/news/1919610/ 25 Ağu 2024 12:19 News ID 1919610 Video Video 25 Ağu 2024 12:19 Şiraz'daki Erbain Yürüyüşü'nden görüntüler Irak'taki Erbain merasimine katılamayanlar için Şiraz'da halkın görkemli katılımıyla Erbain Yürüyüşü düzenlendi. indir 63 MB News ID 1919610 کپی شد İlgili haberler İran Meclis Başkanı Galibaf Erbain Yürüyüşü'ne katıldı İstanbul'da ''Evrensel Erbain Matem Merasimi'' düzenlendi Hemedan'da Erbain Yürüyüşü Çazabe kapısında kurulan ikram çadırları Erbain ziyaretçilerini ağırlıyor Kum kentinde Erbain matem töreni yapıldı Ekler Şiraz (1) Erbain Erbain yürüyüşü Erbain 2024
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