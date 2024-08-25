  1. Türkiye
25 Ağu 2024 12:00

İstanbul'da ''Evrensel Erbain Matem Merasimi'' düzenlendi

İstanbul'da ''Evrensel Erbain Matem Merasimi'' düzenlendi

Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in (s.a.v) torunu İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareni, matemin 1446. yılında "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile İstanbul'da anıldı.

İstanbul'da 19. Evrensel Erbain Matem Merasimi düzenlendi. Bağcılar Belediyesi'ndeki programı Ehlibeyt Alimleri Derneği ve Ehlibeyt Gençlik Derneği organize etti.

Bu yılki programın teması "Kerbela'dan Gazze'ye" olarak belirlendi. Hem Kerbela hem Gazze temalı konuşmalar yapıldı. Filistin topraklarındaki soykırıma dikkat çekildi, işgalci İsrail'e tepki gösterildi. Bugünün Yezidlerine de karşı olunduğu vurgulandı.

Kerbela'ya gidemeyen Ehlibeyt dostları için de Türkiye ve dünyada birçok noktada Erbain matem merasimleri düzenleniyor.

News ID 1919606

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler