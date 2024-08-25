İstanbul'da ''Evrensel Erbain Matem Merasimi'' düzenlendi

İstanbul'da 19. Evrensel Erbain Matem Merasimi düzenlendi. Bağcılar Belediyesi'ndeki programı Ehlibeyt Alimleri Derneği ve Ehlibeyt Gençlik Derneği organize etti.

Bu yılki programın teması "Kerbela'dan Gazze'ye" olarak belirlendi. Hem Kerbela hem Gazze temalı konuşmalar yapıldı. Filistin topraklarındaki soykırıma dikkat çekildi, işgalci İsrail'e tepki gösterildi. Bugünün Yezidlerine de karşı olunduğu vurgulandı.

Kerbela'ya gidemeyen Ehlibeyt dostları için de Türkiye ve dünyada birçok noktada Erbain matem merasimleri düzenleniyor.