https://tr.mehrnews.com/news/1919790/ 1 Eyl 2024 16:12 News ID 1919790 Video Video 1 Eyl 2024 16:12 Batı Şeria'da direniş eylemi: 3 işgalci polis öldü Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde düzenlenen direniş eyleminde 3 İsrail polisi öldü. indir 6 MB News ID 1919790 کپی شد İlgili haberler İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden “Gazze” mesajı İsveç'te Filistin'e destek yürüyüşü Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi Ekler Siyonist İsrail Batı Şeria İsrail Gazze Şeridi
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