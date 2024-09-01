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1 Eyl 2024 16:12

Batı Şeria'da direniş eylemi: 3 işgalci polis öldü

Batı Şeria'da direniş eylemi: 3 işgalci polis öldü

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde düzenlenen direniş eyleminde 3 İsrail polisi öldü.

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News ID 1919790

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