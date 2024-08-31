Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Fas'ta yüzlerce kişi, Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek için 58 kentte gösteri gerçekleştirdi.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Filistin halkına destek olmak ve İsrail'in saldırılarını portesto etmek için, Fas halkının, 58 kentte 100 ayrı gösteri düzenlediği belirtildi.

Göstericiler, Gazze Şeridi'nde devam eden sivil katliamlara son verilmesini ve Batı Şeria'da yapılan askeri saldırıların durdurulmasını talep etti.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.