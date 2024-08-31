İsveç'te Filistin'e destek yürüyüşü

İsveç'teki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkentteki Odenplan bölgesinde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'de işlediği "savaş suçlarını" sonlandırmasını istedi.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan yüzlerce kişi, daha sonra Stockholm Belediyesine yürüdü.

Eylemde, ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterilirken, iki ülkenin İsrail'in işlediği "savaş suçlarına" ortak olduğu vurgulandı.

AA