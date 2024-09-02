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2 Eyl 2024 11:00

Astane Eşrefiye'de Hz. Muhammed için matem merasimi

İran'ın ilan eyaletinde yer Astane Eşrefiye'de Hz. Muhammed (SAV) için matem merasimi düzenlendi.

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News ID 1919802

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