https://tr.mehrnews.com/news/1919802/ 2 Eyl 2024 11:00 News ID 1919802 Video Video 2 Eyl 2024 11:00 Astane Eşrefiye'de Hz. Muhammed için matem merasimi İran'ın ilan eyaletinde yer Astane Eşrefiye'de Hz. Muhammed (SAV) için matem merasimi düzenlendi. indir 19 MB News ID 1919802 کپی شد İlgili haberler Rusya’da BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu başladı Şaft köyünde Peygamber Efendimiz için matem töreni yapıldı İlam'da Hz. Muhammed (s.a.v) için matem töreni Mekke'de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü Gilan'da Hz. Muhammed'in (S.A.V) vefat yıldönümünde ikram yemeği Kaşan'da matem merasimi Ekler Video video görüntüleri Hz. Muhammed (s.a.v) Matem merasimi Hz.Peygamber(SAV)
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