Rusya’da BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu başladı

Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ufa, 9 yıl aradan sonra uluslararası bir foruma ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan ve 31 Ağustos'a kadar sürecek olan BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu'na, Küresel Güney ve Doğu'dan katılan yaklaşık 30 ülke temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu forumun düzenlenme fikri, 2015 yılında Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi tarafından 'Yatay Diplomasi Konsepti' çerçevesinde önerildi. Forumun amacı, Küresel Güney ve Doğu ülkelerindeki gençler arasında işbirliği, dostluk ve güveni teşvik etmek olarak belirlendi.

Bu yılki forumun ana konusu, "Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesinde gençlik diplomasisinin rolü" olarak belirlendi. Organizasyon komitesi, katılımcılar için zengin bir iş ve kültür programı hazırladı. İlk gün oturumlarında, BRICS ülkeleri arasında kültürel ve insani işbirliği, küresel ekonomi ve finans alanındaki BRICS'in rolü, gençler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve BRICS'in dünya siyaseti ve küresel güvenlikteki çok kutuplu yapısının incelenmesi gibi konular ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, forum katılımcılarına video konferans aracılığıyla hitap etti. Lavrov, Ufa'nın medeniyetler kavşağı olarak seçilmesine dikkat çekerek, "Bu şehir, farklı dinler ve halkların yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşadığı bir yer. Bu, farklı etnik, dini ve kültürel yapılar arasında sürdürülebilir bir anlayış ve kalkınmanın nasıl mümkün olabileceğinin canlı bir örneğidir. BRICS ülkeleri arasındaki ilişkiler de bu prensipler üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Lavrov ayrıca, BRICS'e yönelik artan ilginin, uluslararası işbirliği için daha adil bir yapının oluşturulmasına olan talebin bir yansıması olduğunu belirtti. "Bu durum, dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ülkeler tarafından olumlu bir şekilde karşılanıyor ve ortak çabalarımızın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor" dedi.

Forumun, ülkeler ve halklar arasındaki dostluk ve güvenin pekiştirilmesine katkıda bulunacağından emin olduğunu söyleyen Lavrov, "Genç diplomatların yenilikçi düşünce tarzı, siyaset, güvenlik, ekonomi ve insani işbirliği gibi alanlardaki sorunlara çözüm bulma sürecinde önemli bir rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.