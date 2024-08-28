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28 Ağu 2024 15:04

Mekke'de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

Mekke'de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.

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News ID 1919699

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