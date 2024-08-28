https://tr.mehrnews.com/news/1919699/ 28 Ağu 2024 15:04 News ID 1919699 Video Video 28 Ağu 2024 15:04 Mekke'de yer alan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. indir 355 KB News ID 1919699 کپی شد İlgili haberler İranlı hacılar kutsal topraklardan yurda dönüş yaptı Bugün Muharrem ayının ilk günü Hac sırasında vefat eden İranlı hacı adayının sayısı 25'e ulaştı Ekler Video video görüntüleri Mekke yağmur (62) Şiddetli yağmur
yorumunuz