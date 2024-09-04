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4 Eyl 2024 11:04

Meşhed İmam Rıza (a.s) için yas içinde

Meşhed İmam Rıza (a.s) için yas içinde

Meşhed halkı Hz. İmam Rıza’nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle matem merasimleri düzenliyor.

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News ID 1919862

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