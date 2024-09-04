https://tr.mehrnews.com/news/1919862/ 4 Eyl 2024 11:04 News ID 1919862 Video Video 4 Eyl 2024 11:04 Meşhed İmam Rıza (a.s) için yas içinde Meşhed halkı Hz. İmam Rıza’nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle matem merasimleri düzenliyor. indir 41 MB News ID 1919862 کپی شد İlgili haberler Türbet Haydariye'de halim pişirme merasimi Kum'da İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümünde matem merasimi Lamerd halkından İmam Rıza (a.s) için matem merasimi Meşhed'deki matem merasiminden kareler İran’da İmam Rıza (a.s) için metem merasimi İsfahan’dan Meşhed’de gelen heyetlerin matem merasiminden görüntüler Bugün Şah-ı Horasan İmam Rıza’nın (a.s) şehadet yıldönümü Ekler İran Meşhed İmam Rıza(a.s) İmam Rıza (a.s) Türbesi İmam Rıza (563) İmam Rıza'nın şehadet yıldönümü
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