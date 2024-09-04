  1. İran
4 Eyl 2024 09:57

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İran’da İmam Rıza (a.s) için metem merasimi

İran’da İmam Rıza (a.s) için metem merasimi

Bugün hicri kameri takvimle 30 Safer 1446, Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle bütün İran'da matem merasimleri düzenleniyor.

Bugün 30 Safer 1446, Ehli Beyt imamlarının 8. parlayan yıldızı Hz. İmam Rıza (as) şehadet yıldönümüdür.

İslam dünyasının dört bir yanında olduğu gibi İran genelinde de İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle metem merasimleri düzenleniyor. 

İsfahan’dan Meşhed’de gelen heyetlerin matem merasiminden görüntüler

Hz.İmam Rıza’nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle İsfahan’dan Meşhed’e gelen heyetler, İmam Rıza’nın kustal türbesinde matem töreni düzenledi.

Kum'da İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümünde matem merasimi

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü münasebetiyle kum'daki Hz. Masume'nin (s.a) kutsal türbesinde matem merasimi düzenlendi.

Meşhed İmam Rıza (a.s) için yas içinde

Meşhed halkı Hz. İmam Rıza’nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle matem merasimleri düzenliyor.

Lamerd halkından İmam Rıza (a.s) için matem merasimi

Türbet Haydariye'de halim pişirme merasimi

Razevi Horasan eyaletinde bulunan Türbet Haydariye kentine bağlı Sultan Abad Ruh köyünden her yıl İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümünde geleneksel halim pişirme merasimi düzenlenir

News ID 1919858

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