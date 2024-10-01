  1. Video
1 Eki 2024 22:03

İran'ın İsrail intikamı "Gazze" halkını sevindirdi

İran'ın İsrail intikamı "Gazze" halkını sevindirdi

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırı sonrası Gazze halkı sokaklarda bir araya gelerek bu saldırıyı kutladı.

indir 11 MB

News ID 1920636

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha