https://tr.mehrnews.com/news/1920636/ 1 Eki 2024 22:03 News ID 1920636 Video Video 1 Eki 2024 22:03 İran'ın İsrail intikamı "Gazze" halkını sevindirdi İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırı sonrası Gazze halkı sokaklarda bir araya gelerek bu saldırıyı kutladı. indir 11 MB News ID 1920636 کپی شد İlgili haberler İran'ın BM Temsilciliği'nden önemli açıklama Siyonist Rejim ordusu: İran füzelerini önlemede başarısız olduk İran halkı sevinçten sokaklara indi Ekler Video İran İntikam zamanı Gazze
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