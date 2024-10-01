İran'ın BM Temsilciliği'nden önemli açıklama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Devrim Muhafızları Ordusunun, Siyonist hedeflere yönelik düzenlediği füzeli operasyona ilişkin bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, ''Siyonist Rejim’in İran vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef almasına, ülkenin ulusal egemenliğini ilhal eden terör eylemlerine İran tarafından hukuk çerçeveisnde mantıklı ve meşru bir yanıt verildi.

Siyonist rejim yeni bir kötül eylemle karşılık verirse, bir sonraki tepkimiz çok sert olacaktır.’’ ifadesine yer verildi.

İran'ın BM Temsilciliği, bölge ülkelerini ve Siyonist destekçilerini "yollarını bu rejimden ayırmaları" konusunda uyardı.

Öte yandan Devrim Muhafızları'nın saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail'e yönelik füzeli operasyonun Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'ın ölümlerine bir yanıt olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu eylemin meşru müdafaa olduğu, İsrail'in karşılık vermesi durumunda daha sert bir yanıt verileceği vurgulandı.