Siyonist Rejim ordusu: İran füzelerini önlemede başarısız olduk

Siyonist Rejim ordusu, İran tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı füze saldırısını durdurmada başarısız olduğunu itiraf etti. Siyonist yetkililer yetkilileri, bu saldırının ciddi sonuçları olacağı ve uygun zamanda karşılık verileceği mesajını verdi.

siyonist Rejim ordusundan yapılan açıklamada, "İran'ın füzelerinin sadece çok az bir kısmını önleyebildik. Bu saldırının sonuçları olacak ve ortaklarımızla istişare halindeyiz. Uygun zaman ve yerde cevap vereceğiz. İran'ın füze saldırısı, hem füze sayısı hem de atış menzili açısından oldukça geniş kapsamlıydı." denildi.