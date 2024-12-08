Moskova: Beşar Esad görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı almıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını vurguladı.

Rusya'nın söz konusu müzakerelere katılmadığının altını çizen Rus Dışişleri, "Bununla beraber, müdahil tüm taraflara, şiddet kullanmayı reddetme ve tüm idari sorunları siyasi yollardan çözme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kapsayıcı bir siyasi süreç oluşturma çabalarını destekliyoruz'

"Bu bağlamda Rusya, Suriye muhalefetinin tüm grupları ile temas halindedir. Suriye toplumundaki tüm etnik ve mezhepsel güçlerin görüşlerine saygı gösterme çağrısı yapıyoruz, BM Güvenlik Konseyi'nin oybirliğiyle kabul edilen 2254 sayılı kararına dayalı kapsayıcı bir siyasi süreç oluşturulmasına yönelik çabaları destekliyoruz" diye devam eden bakanlık, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Cenevre'de Suriyeli taraflar arasında kapsayıcı müzakerelerin düzenlenmesine yönelik inisiyatifi kapsamında bu yaklaşımların BM ve tüm ilgili aktörler tarafından dikkate alınmasını beklediklerinin altını çizdi.

'Suriye'deki Rus askeri üsleri yüksek askeri teyakkuz durumunda'

Suriye'deki Rusya vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemlerin alındığını aktaran bakanlık, "Suriye topraklarındaki Rus askeri üsleri yüksek askeri teyakkuz durumunda. Şu anda onların güvenliklerine yönelik ciddi bir tehdit bulunmuyor" ifadelerine de yer verdi.