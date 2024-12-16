Türkmenistan'da İran-Agrofood Sergisi açıldı

İran’ın 16.İran-Agrofood Özel Sergisi Enerji Bakanı Abbas Aliabadi ve İran’ın Türkmenistan Büyükelçi ve diğer diplomatların yanı sıra Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ve iki ülkenin işadamları ve ekonomi aktivistlerinin katılımıyla Aşkabat'ta açıldı.

Tarım ekipmanları, tarım ürünleri, gıda, gübre ve zirai ilaç üretimi, sulama ve paketleme alanlarında faaliyet gösteren 62'den fazla İranlı firma sergiye katılarak, bu alandaki yeteneklerini gözler önüne serdi.

16.İran Agrofood sergisinin faaliyeti 18 Aralık’a kadar sürecek.