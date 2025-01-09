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9 Oca 2025 16:38

İran'dan bölgesel ilişkiler için destek mesajı

İran'dan bölgesel ilişkiler için destek mesajı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Ermeni mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkeleri arasında siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ali Ekber Ahmediyan, Güney Kafkasya bölgesine yaptığı ziyaret kapsamında, Perşembe günü Erivan'da Ermenistan Ulusal Güvenlik Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya geldi.

Ahmediyan, bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel politikalarını açıklayarak, İran'ın bölgenin jeopolitik yapısında herhangi bir değişikliğe karşı olan ilkesel politikasına dikkat çekti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkilerin ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Taraflar ayrıca bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı.

Öte yandan Armen Grigoryan, Ermenistan'ın Kuzey-Güney Koridoru'ndaki daha aktif katılımına ve stratejik Çabahar Limanı'nın potansiyelinden yararlanmaya duyduğu ilgiyi dile getirdi.

News ID 1923261

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