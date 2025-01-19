https://tr.mehrnews.com/news/1923592/ 19 Oca 2025 15:39 News ID 1923592 Video Video 19 Oca 2025 15:39 Ateşkesten sonra Filistinliler yeni bir başlangıç için evlerine dönüyor 15 ay boyunca evlerinden uzak kalan Filistinliler yeni bir hayat kurmak için Gazze'nin kuzeyine geri dönüyor. indir 2 MB News ID 1923592 کپی شد İlgili haberler Filistinli gazetecilerin ateşkes sevinci (+foto) Ateşkesin ardından Gazze'ye ilk yardımlar ulaştı Gazze çocuklarının ateşkes ardından umut ve sevinçle buluşması Filistinli gençten umut dolu mesaj Ekler Gazze Filistin (1) Siyonist İsrail Ateşkes
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