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19 Oca 2025 15:39

Ateşkesten sonra Filistinliler yeni bir başlangıç için evlerine dönüyor

Ateşkesten sonra Filistinliler yeni bir başlangıç için evlerine dönüyor

15 ay boyunca evlerinden uzak kalan Filistinliler yeni bir hayat kurmak için Gazze'nin kuzeyine geri dönüyor.

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News ID 1923592

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