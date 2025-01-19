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19 Oca 2025 15:20

Ateşkesin ardından Gazze'ye ilk yardımlar ulaştı

Ateşkesin ardından Gazze'ye ilk yardımlar ulaştı

Siyonist rejim ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından, yardım konvoyları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptı.

Mısır’ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalında yer alan haberde, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne geçişine başlandığı ifade edildi.

Filistinli kaynaklara göre, daha önce Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda bekleyen 95 yardım tırının ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’ye geçiş yaptığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından hazırlanan 4 bin tır dolusu insani yardımın da Gazze’ye giriş için beklemeye devam ettiği kaydedildi.

Arap medyası Gazze Şeridi'nde Hamas ile Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşmasının resmen yürürlüğe başladığını bildirdi.

News ID 1923589

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