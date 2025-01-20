90 Filistinli esir serbest bırakıldı

Filistinliler Hamas ile Siyonist rejim arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Siyonist rejimin Ofer Askeri Cezaevi’nden serbest bırakılan 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

Siyonist askerler, soğuk nedeniyle ateş yakarak bölgede bekleyen Filistinlilere ara ara gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları atarak müdahale etti. Saatler yerel saatle 01.00'e doğru gelirken çok sayıda Siyonist rejimin askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalenin ardından rejimin askeri cipleri, bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

Siyonist rejim askerlerinin Beytunya beldesine düzenlediği baskından kısa süre sonra Filistinli esirleri taşıyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) himayesindeki otobüs Ofer Askeri Cezaevi’nden ayrıldı.