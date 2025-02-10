https://tr.mehrnews.com/news/1924271/ 10 Şub 2025 14:33 News ID 1924271 Video Video 10 Şub 2025 14:33 Tahran'daki kutlamalarla ilgili havadan görüntüler İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıldönümünü kutlamak amacıyla binlerce kışı Tahran sokaklarında bir araya geldi. indir 18 MB News ID 1924271 کپی شد İlgili haberler Azerbaycan sınırında bulunan Astara kentinin halkı 11 Şubat'ı kutladı İran Yargı Erki Başkanı 11 Şubat Yürüyüşün'de (+Video) İran Ordu Genel Komutanı 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı (+video) Ekler Video video görüntüleri İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü İran
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