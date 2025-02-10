  1. Video
10 Şub 2025 14:33

Tahran'daki kutlamalarla ilgili havadan görüntüler

Tahran'daki kutlamalarla ilgili havadan görüntüler

İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıldönümünü kutlamak amacıyla binlerce kışı Tahran sokaklarında bir araya geldi.

indir 18 MB

News ID 1924271

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha