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10 Şub 2025 14:02

Azerbaycan sınırında bulunan Astara kentinin halkı 11 Şubat'ı kutladı

Azerbaycan sınırında bulunan Astara kentinin halkı 11 Şubat'ı kutladı

İran-Azerbaycan sınırında bulunan Astara kentinin halkı 11 Şubat yürüyüşünü kutladı.

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News ID 1924268

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