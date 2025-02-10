https://tr.mehrnews.com/news/1924268/ 10 Şub 2025 14:02 News ID 1924268 Video Video 10 Şub 2025 14:02 Azerbaycan sınırında bulunan Astara kentinin halkı 11 Şubat'ı kutladı İran-Azerbaycan sınırında bulunan Astara kentinin halkı 11 Şubat yürüyüşünü kutladı. indir 83 MB News ID 1924268 کپی شد İlgili haberler Tahran'daki kutlamalarla ilgili havadan görüntüler Şah döneminde İran'ın petrol satışındaki payı sadece yüzde 5'ti Kum halkı İslam Devrimi'nin zaferini kutlamak için sokaklarda Yezd halkından 11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılım Meşhed'deki 11 Şubat Yürüyüşü'nden fotoğraflar Ekler Video video görüntüleri Astana Azerbaycan Cumhuriyeti İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü
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