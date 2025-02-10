İran Yargı Erki Başkanı 11 Şubat Yürüyüşün'de (+Video)

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşün'e katıldı.
Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.
İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşün'e katıldı.
İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşün'e katıldı.
Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.
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