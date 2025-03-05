https://tr.mehrnews.com/news/1925007/ 5 Mar 2025 17:00 News ID 1925007 Video Video 5 Mar 2025 17:00 Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Mehr Haber Ajansı'na konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Abdullah Öcalan'ın serbest bırakıp bırakılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. News ID 1925007 کپی شد İlgili haberler CHP, Öcalan'ın tarihi çağrısına nasıl bakıyor? İlhan Uzgel anlattı... Öcalan'ın çağrısına PKK'dan yeni yanıt Türk toplumu Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemiyor Ekler Video video görüntüleri Abdullah Öcalan chp PKK
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