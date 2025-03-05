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5 Mar 2025 17:00

Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı?

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Abdullah Öcalan'ın serbest bırakıp bırakılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

News ID 1925007

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