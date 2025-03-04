Türk toplumu Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemiyor

Son dönemde Abdullah Öcalan’ın PKK’yi feshetme çağrısı, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Bu çağrı, birbirine zıt siyasi aktörlerin bile ortak bir memnuniyetle karşıladığı ender bir durum olarak dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile gerçekleştirdiğimiz bu röportajda, Öcalan'ın çağrısını CHP'nin bu konu ile ilgili görüşünü ele aldık:

CHP Öcalan’ın tarihi çağrısına tam olarak nasıl bakıyor?

Biz Türkiye’de bir Kürt sorunu olduğunu ve bu sorunun çözülmesini kabul ediyoruz. Bunu açıklıkla dile getiriyoruz. PKK silah bırakacaksa ve Öcalan böyle bir çağrıda bulunuyorsa ki bulundu da biz de bunu destekliyoruz. Çünkü çatışma olmaması Türkiye’de barış ve huzurun olması bizim ana politikamız. Ama biz bu sürecin şeffaf yürütülmesini meclisin ve meclisteki partilerin bu süreçten dışlanmamsını hukukun içinde kalınmasını tercih ediyoruz. Erdoğan başta kendisi olmak üzere hükümetten sürece dair daha fazla bilgi vermesini istiyoruz. Yoksa bu süreci olumlu karşılıyoruz. Ama bu süreç başka bir şeye dönüşürse o zaman tavır alırız.

Başka bir şey derken tam olarak neyi söylemek istiyorsunuz?

Mesela Öcalan’ın yaptığı çağrıda bizim itiraz edeceğimiz bir şey yok. Çünkü Öcalan federasyon istemiyoruz kültürel istek yok özerk istemiyoruz anlamına gelen bir çağrı yaptı. Biz bunun neyine itiraz edelim? Öcalan PKK silahı bıraksın kendini fesetsin diyor ama bunun karşılığında gidip Anayasanın önemli maddelerinde değişiklik isterse o zaman dur dememiz gerekir. Anayasada bir değişiklik yapılacaksa bizim de bir duruşumuz var. Şuanda bu sürecin nereye gideceğini tam olarak bilmiyoruz. Ama şu anki tabloya bizim bir itirazımız yok.

Bu süreçle ilgili ilk adımı Sayın devlet Bahçeli yaptı. Bu süreç Türk halkı için ve bütün siyasi partiler için önemli ve hepsi PKK’nin fesh edilmesini istiyor. Ama bazı uzmanlar bunu seçim için olduğunu söylüyor. Tabi bu sürecin seçim için olduğunu değerlendirilmesini eksik buluyorum çünkü Ortadoğu’da özellikle Suriye’de önemli gelişmeler yaşandı bunlar birbirini etkiliyor. Sizin değerlendirmeniz nedir?

Biz bu konuyu o kadar basite indigemiyoruz. Bu çok ciddi bir sorun hatta işin içinde Kuzey Irak'taki unsurların da dahil , Türkiye’de de DEM parti var. Onlar (DEM Parti) Kuzey Irak’a gittiler. Kuzey Irak’taki Barzani yönetimi ile ve Suriye’deki PYD ile temaslar var yani genel ve geniş bir proses olduğu ortada. Ama biz tabi ki bu sorunun çözülmesinden yanayız ama eğer bu süreç Erdoğan’ın yeniden seçilebilmesi için anayasa değişikliğine gelirse ki bu Erdoğan’ın siyasi pazarlığı haline gelmesi demektir ve biz buna karşı çıkarız. Bunu zaten DEM parti böyle birşey olmadığını söylüyor. PKK kendini fesh ederse, barış ve huzur ortamı olursa hem Kürtler hem Türkler bundan faydalanacaktır.

Son zamanlarda gelenek haline gelen ve hatta CHP’ye de sıçrayan kayyum atamaları için AK Parti bir adım atar mı?

Simdi atmaz çünkü bir araç olarak hukuk sopası olarak görüyor ve tarafları kedisine yakın olmaya ve baskı altına almaya zorluyor.

Dolayısıyla çelişkili bir durum var. Haklısınız biz de zaten bu sürecin genel bir demokratikleşmeyle anlamlı olacağını savunuyorum.

Siz sadece siyasetçi değil aynı zamanda bir uzmansınız. Sizce PKK kolay bir şekilde silahını bırakacak mı. Yani bu süreç rahat bir şekilde ilerleyecek mi?

Bu çok zor bir süreç şuan PKK zaten silah bırakmadı. PKK ateşkes diyor. Ateşkes yapmak, silahı bırakmak ve kendini fesh etmek. Biz daha ilk aşamadayız. Bundan sonra muhtemelen hükümet ile DEM Parti ve Öcalan arasında daha fazla pazarlık süreci yaşanacak. Bizim derdimiz şu; umarım yabancı istihbarat servislerin işin içinde olmasın ve bundan kaçınsınlar çünkü daha önce böyle bir şey yaşandı. Ülkedeki aktörler bu sorunu çözsün diyoruz.

PKK’nın silah bırakması mümkün çünkü bir akademik olarak baktığımda örgüt artık ömrünü tamamlamış. Türkiye'nin elindeki askeri imkanlar geçmişe göre çok daha fazla. PKK çok eylem yapamıyor Türkiye’nin dronları var çok geniş bir helikopter filosu var savaş uçakları var. Yani Türkiye profesyonel ve deneyimli bir orduya sahip. Yani PKK’nın varlık nedeni ortadan kalktı. Kürtlerin partisi var mecliste temsilcileri var 57 tane milletvekilleri var yani MHP’den daha fazla. Evet sorunlar var ve biz de bu sorunların farkındayız ama bunun çözümü silahla değil. PKK silahla bir yere varamadı. Eğer PKK bir devlet kurmak istiyordu ama olmadı.

Bu süreç kapsamında Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşacak diye söylentiler var. Böyle bir şey olursa CHP’nin tepkisi ne olacak?

Bu konuda galiba pazarlık sürüyor ama öyle bir şey olmayacak Öcalan şuan İmralı'da ve oradan çıkması mümkün değil. Türk toplumu zaten kabul etmez. Biz de doğru bulmuyoruz.