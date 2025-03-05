Öcalan'ın çağrısına PKK'dan yeni yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim günü TBMM’de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesine ilişkin yaptığı çağrının tartışmaları sürüyor. Abdullah Öcalan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı çağrısıyla PKK'nın feshedilmesi çağrısında bulundu.

Öcalan'ın açıklamasının ardından PKK, yaptığı açıklamayla sözde ateşkes ilan ettiğini ve Öcalan'ın çağrısına uyup, örgütü feshetmesine yönelik süreci başlattıklarını duyurdu.

PKK'nın üst düzey sorumlusu Mustafa Karasu, katıldığı bir televizyon programında Öcalan'ın çağrısına ilişkin ilk değerlendirmede bulundu.

"PKK'nın Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacak mı?" tartışmalarına ilişkin konuşan Karasu, PKK'nın Öcalan'ın çağrısına uyacağını söyledi. Karasu, "PKK bir önderlik hareketidir. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını ne edeceğini belirler. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz. Ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor. Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA