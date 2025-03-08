Ronaldo İstiklal-Al Nassr maçına hazılanıyor

Al Nassr Takımı, önümüzdeki pazartesi günü, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçında İstiklal'a ev sahipliği yapacak.

Al Nassr, bu maç öncesinde Cuma gecesi Suudi Arabistan Ligi'nin 24. haftasında Al Şebab'ı konuk etti ve bu ev maçında 2-2 beraberlikten daha iyi bir sonuç elde edemedi. Bu maçta Al Nassr için çok önemli bir nokta, Cristiano Ronaldo'nun performansıydı. Ronaldo, sakatlığı nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi'nde İstiklal'a karşı oynanan ilk maçı kaçırmıştı.

Portekizli yıldız, Al Şebab maçında Al Nassr'ın ilk 11'inde sahaya çıktı ve bir gol attı. Ayrıca maçın en iyi oyuncusu seçilerek, İstiklal maçı öncesinde çok hazır ve formda olduğunu ve bu önemli maçta takımına eşlik etmek için hiçbir sorunu olmadığını gösterdi.

Ronaldo, John Durand'ın transferine rağmen hala Al Nassr'ın en önemli ve kilit oyuncusu olduğunu kanıtlıyor.