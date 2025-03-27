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27 Mar 2025 13:31

Veliasr (a.c) Meydanı'na Kudüs Günü temalı resim

Veliasr (a.c) Meydanı'na Kudüs Günü temalı resim

Daha çok kültürel ve siyasi mesajlar içeren fotoğraflara yer verilen Tahran'daki Veliasr (a.c) Meydanı'na bu sefer de Dünya Kudüs Günü müğnasebeti ile bir resim asıldı.

Daha çok kültürel ve siyasi mesajlar içeren fotoğraflara yer verilen Tahran'daki Veliasr (a.c) Meydanı'na bu sefer de Dünya Kudüs Günü müğnasebeti ile bir resim asıldı.

Yarın Ramazan Ayının son cuması ve Dünya Kudüs Günü'dür.

Veliasr (a.c) Meydanı'na Kudüs Günü temalı resim

News ID 1925572

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