Türkiye'de Dünya Kudüs Günü Yürüyüşü

İsrail’in ve ABD kahrolsun sloganları atılarak, Gazze ve Yemen’deki direnişe selam gönderildi.

Daha sonra Vali Ercan Turan, İnşallah müslüman kardeşlerimize zulm eden kafirler Allahın izniyle kahı perişan olacaklar. şu mübarek günde kim bir müslüman kardeşimize zülm ediyorsa hepimize zulm ediyor. Bu zulme eğer biz ses çıkartmıyorsak yazıklar olsun bize. Biz burada tüm müslüman kardeşlerimizle Tüm müslüman dünyasını arkamıza alarak sesleniyorum. O zalimin dişlerinin döküleceği gün yakındır. Ve o büyük güne hep beraber şahitlik edeceğiz”dedi.

Iğdır Ehlibeyt Âlimler Derneği’nin Başkanı H. Kurban Ulusöz’ise, Kudüs günü islamın yaşama günüdür ve müslümanların uyanıp manevi güçlerini hissetmeleri gerekir. Müslüman gerekki birlik ve beraberlik içinde olmalıdır. Kudüs 50 bin yaralının şehidin kudüsü değil bizim kudüsümüzdü bizler onlar için hayatını kaybeden bebekler için gece ve gündüz demeden ağlamamız gerekiyor.”dedi.

Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel, Konuşmalarında İsraili kınayarak yapılan zulümlere karşı müslümanlara birlik çağrısı yaptı.

Demirel, Eğer müslümana yapılan zulüm müslümanın izzeti nefsini incitiyorsa kafiri cesaretlendiriyorsa her müslümanın tek görevi o zulmün karşısında durmak vaciptir. Ve bu gün o siyonistlerin yaptığı zulmün karşısında her müslümanın dim dik ayakta durması ve o zalime zalim demesi Allah seni kahrı perişan etsin demesi hepimize vaciptir.”dedi.