Trump ile Umman Sultanı Tahran-Washington müzakerelerini görüştü

Arap medyasına göre ABD Başkanı Donald Trump ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said arasındaki görüşmede, Umman'da yürütülen Tahran-Washington müzakerelerinin ele alındığı bildirildi.

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk dolaylı müzakere turu, 12 Nisan'da Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşti.

Her iki ülke de görüşmelerinin "olumlu ve yapıcı" olduğunu ve önümüzdeki Cumartesi, 19 Nisan'da tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bu, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Washington ve Tahran arasındaki ilk görüşme turu oldu.