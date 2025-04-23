https://tr.mehrnews.com/news/1926294/ 23 Nis 2025 14:02 News ID 1926294 Video Video 23 Nis 2025 14:02 A Spor canlı yayınında deprem anları İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. A Spor ekibi, depreme canlı yayında yakalandı. indir 2 MB News ID 1926294 کپی شد İlgili haberler Marmara Denizi’nde 6.2’lik deprem anı kamerada Perepolis’ten ayrılık iddialarına yalanlama: İsmail Kartal görevde kalacak Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj Ekler Video Deprem yeni deprem Türkiye İstanbul
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