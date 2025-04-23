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23 Nis 2025 14:02

A Spor canlı yayınında deprem anları

A Spor canlı yayınında deprem anları

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. A Spor ekibi, depreme canlı yayında yakalandı.

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News ID 1926294

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