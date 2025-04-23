https://tr.mehrnews.com/news/1926297/ 23 Nis 2025 14:10 News ID 1926297 Video Video 23 Nis 2025 14:10 Marmara Denizi’nde 6.2’lik deprem anı kamerada İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi’nde kameralara yansıdı. indir 1 MB News ID 1926297 کپی شد İlgili haberler A Spor canlı yayınında deprem anları İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem İstanbul depreminde gökdelenler böyle sallandı Türkiye İçişleri Bakanı : İstanbul’da çökme ihbarı yok Ekler İstanbul Deprem Türkiye
yorumunuz