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23 Nis 2025 14:10

Marmara Denizi’nde 6.2’lik deprem anı kamerada

Marmara Denizi’nde 6.2’lik deprem anı kamerada

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi’nde kameralara yansıdı.

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News ID 1926297

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