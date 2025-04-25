Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı yer Gaziantep olarak duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final mücadelesinin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacağını resmen açıkladı. Finalin başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi. TFF tarafından yapılan açıklamada, stat seçiminin iki kulübün ortak görüşü doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Trabzonspor ve Galatasaray yöneticileri, finalin tarafsız bir sahada, modern tesislere sahip ve güvenlik açısından elverişli bir şehirde oynanmasını talep etti. Bu talebin ardından Gaziantep Stadyumu üzerinde uzlaşı sağlandı.

Kaynak: Sputnik