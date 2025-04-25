  1. Spor
25 Nis 2025 20:36

Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu

Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stat belli oldu. 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan final mücadelesi, her iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı yer Gaziantep olarak duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final mücadelesinin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacağını resmen açıkladı. Finalin başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi. TFF tarafından yapılan açıklamada, stat seçiminin iki kulübün ortak görüşü doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Trabzonspor ve Galatasaray yöneticileri, finalin tarafsız bir sahada, modern tesislere sahip ve güvenlik açısından elverişli bir şehirde oynanmasını talep etti. Bu talebin ardından Gaziantep Stadyumu üzerinde uzlaşı sağlandı.

Kaynak: Sputnik

News ID 1926357

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler