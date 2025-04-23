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23 Nis 2025 14:02

İstanbul'daki deprem sonrası halk sokağa döküldü

İstanbul'daki deprem sonrası halk sokağa döküldü

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Türk vatandaşlar kendilerini sokağa attılar.

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News ID 1926295

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