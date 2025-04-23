https://tr.mehrnews.com/news/1926295/ 23 Nis 2025 14:02 News ID 1926295 Video Video 23 Nis 2025 14:02 İstanbul'daki deprem sonrası halk sokağa döküldü İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Türk vatandaşlar kendilerini sokağa attılar. indir 4 MB News ID 1926295 کپی شد İlgili haberler Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj Deprem sonrası İstanbul sokakları havadan böyle görüntülendi Gazeteci Cüneyt Özdemir canlı yayında depreme yakalandı İstanbul depreminde gökdelenler böyle sallandı Türkiye İçişleri Bakanı : İstanbul’da çökme ihbarı yok Ekler Deprem Türkiye İstanbul Video
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