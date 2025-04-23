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23 Nis 2025 14:45

İstanbul depreminde gökdelenler böyle sallandı

İstanbul depreminde gökdelenler böyle sallandı

İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğünde deprem anında gökdelenlerin sallandığı anlar kameraya böyle yasıdı.

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News ID 1926302

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