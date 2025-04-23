https://tr.mehrnews.com/news/1926302/ 23 Nis 2025 14:45 News ID 1926302 Video Video 23 Nis 2025 14:45 İstanbul depreminde gökdelenler böyle sallandı İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğünde deprem anında gökdelenlerin sallandığı anlar kameraya böyle yasıdı. indir 2 MB News ID 1926302 کپی شد İlgili haberler Türkiye İçişleri Bakanı : İstanbul’da çökme ihbarı yok Deprem sonrası İstanbul sokakları havadan böyle görüntülendi Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj Marmara Denizi’nde 6.2’lik deprem anı kamerada İstanbul'daki deprem sonrası halk sokağa döküldü Ekler İstanbul Türkiye Marmara Denizi Deprem yeni deprem
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