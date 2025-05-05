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5 May 2025 10:35

Pezeşkiyan'dan Hz. Masume'nin (s.a) kutsal türbesine ziyaret

Pezeşkiyan'dan Hz. Masume'nin (s.a) kutsal türbesine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan gittiği Kum'da Hz. Masume'nin (s.a) kutsal türbesini ziyaret etti.

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News ID 1926644

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