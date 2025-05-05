https://tr.mehrnews.com/news/1926644/ 5 May 2025 10:35 News ID 1926644 Video Video 5 May 2025 10:35 Pezeşkiyan'dan Hz. Masume'nin (s.a) kutsal türbesine ziyaret İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan gittiği Kum'da Hz. Masume'nin (s.a) kutsal türbesini ziyaret etti. indir 17 MB News ID 1926644 کپی شد İlgili haberler Mutahhari'nin hatırasıyla öğretmenliğe adanmış bir gün Kum halkı Gazze için ayakta Kum kentinde Hz. İmam Ali (a.s) için matem merasimi Hz. Masume'nin (s.a) Türbesi’nde Nevruz Bayramı kutlaması Kum kentinde Nevruz alışverişi Ekler Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Mesut Pezeşkiyan Kum Kenti hz masume (s.a)
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