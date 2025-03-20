https://tr.mehrnews.com/news/1925412/ 20 Mar 2025 18:19 News ID 1925412 Fotoğraf Fotoğraf 20 Mar 2025 18:19 Hz. Masume'nin (s.a) Türbesi’nde Nevruz Bayramı kutlaması Kum kentinde bulunan Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Türbesi’nde farklı sınıflardan insanların katılımıyla Nevruz Bayramı kutlamaları yapıldı. Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum News ID 1925412 کپی شد İlgili haberler Azerbaycanlı ünlü sanatçı yeni yıl duasını muhteşem sesi ile okudu Hafız-ı Şirazi'nin mezarı başında Nevruz kutlaması Zairler İmam Rıza'nın türbesinde yeni yıla merhaba dedi Pezeşkiyan'dan yeni yıl mesajı Pezeşkiyan, Nevruz'u kutlayan ülkelerin liderlerini tebrik etti Ayetullah Hamanei, yeni yılın ismini açıkladı Ekler İran Kum Kenti hz masume (s.a) Nevruz Bayramı Nevruz
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