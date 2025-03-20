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20 Mar 2025 18:19

Hz. Masume'nin (s.a) Türbesi’nde Nevruz Bayramı kutlaması

Hz. Masume'nin (s.a) Türbesi’nde Nevruz Bayramı kutlaması

Kum kentinde bulunan Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Türbesi’nde farklı sınıflardan insanların katılımıyla Nevruz Bayramı kutlamaları yapıldı.

                      

News ID 1925412

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