Pezeşkiyan ile Putin telefonda görüştü

Kremlin, yayımladığı yazılı bir açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, iki tarafın dış politikada koordinasyon ve pratik işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak çalışmaları artırma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre, iki lider ayrıca Umman arabuluculuğunda yürütülen İran ile ABD arasındaki görüşmelerin ilerleyişini ve kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması temelinde ikili işbirliğinin gelişimini değerlendirdiler.

Kremlin tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Putin, İran’ın nükleer programıyla ilgili adil bir anlaşmaya ulaşılması hedefiyle diyalog sürecini ilerletmeye hazır olduğunu vurguladı. 17 Ocak’ta İran Cumhurbaşkanının resmi ziyareti sırasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde İran-Rusya işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularının ayrıntılı şekilde ele alındı. İki taraf ayrıca ulaştırma ve enerji alanlarında ortak büyük projelerin uygulanması da dahil olmak üzere karşılıklı faydaya dayalı ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesine özel önem verdiler.”

Kremlin ayrıca, Putin'in 26 Nisan'da İran’ın güneyindeki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden onlarca kişi için İran Cumhurbaşkanına içten taziyelerini ilettiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Putin’e ve Rus halkına bu ülkenin Zafer Günü’nün 80. yıldönümünü kutladı.